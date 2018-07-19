У Світовому банку розповіли, як Україні подолати бідність

“Як зауважувала директор Світового банку в Україні Сату Кахконен, рівень бідності в Україні зріс з 15% до 25%. Основна причина — це економічна криза, яка почалася у 2014 році, та спричинена нею інфляція. Щоб подолати бідність Україні, треба продовжити проведення реформ”, — сказала Бутенко.

Як зауважила вона, структурні реформи після незалежності майже не проводились. За її словами, треба дивитися, що буде давати зростання.

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“Україна має величезні запаси землі. Тому однією з таких реформ має стати розвиток сільського господарства. Проте ми дивимось на те, як це можна зробити так, щоб було добре для всіх людей, що проживають у сільській місцевості, а не лише для агрохолдингів. Чому ми говоримо про реформу землі зараз, тому що, наприклад, якщо ви фермер, ви не можете взяти фінансування у банку, оскільки земля не є вашою і її не можна закласти”, — пояснила керівник проектів Світового банку в інфраструктурі України.

За словами Бутенко, також важливо продовжити пенсійну реформу, реформу медицини тощо.

“Зараз ми вже спостерігаємо невелике зростання економіки. Минулого року на 2%, і ми сподіваємося, що буде краще. Але Україні, щоб вийти з економічної кризи, треба досягти зростання ВВП у 5-6%”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, Світовий банк наголосив на ретельній підготовці запровадження накопичувальних пенсій.