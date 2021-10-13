В мире коронавирусом заразились более 239,4 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусом COVID-19 уже заболело уже более 239,4 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 239,447,170 человек, из них выздоровели 216,799,311 человек. Количество умерших возросло до 4,880,758.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (45,430,058), Индия (34,000,500), Бразилия (21,590,097), Великобритания (8,231,437), Россия (7,832,964), Турция (7,508,975), Франция (7,063,511) и Иран (5,729,785).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (737,579), Бразилии (601,442) и Индии (451,220).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2562085 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 59 052 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.