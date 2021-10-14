В мире коронавирусом заразились почти 240 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. По состоянию на утро четверга в мире Коронавирусная болезнью COVID-19 уже заболело уже почти 240 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 239,907,800 человек, из них выздоровели 217,246,187 человек. Количество умерших возросло до 4,888,727.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (45,546,217), Индия (34,019,680), Бразилия (21,597,949), Великобритания (8,272,883), Россия (7,861,681), Турция (7,540,223), Франция (7,069,089) и Иран (5,742,083).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (739,762), Бразилии (601,643) и Индии (451,469).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 578 394 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 59 523 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.