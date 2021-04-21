В мире Коронавирусная болезнью заболели более 143 500 000 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. По состоянию на утро среды в мире на коронавирусной болезни COVID-19 заболело уже более 143,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 143,542,550 человек, из них выздоровели 121,896,157 человек. Количество умерших возросло до 3,057,541.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32,536,470), Индия (15,609,004), Бразилия (14,050,885), Франция (5,339,920), Россия (4,718,854), Великобритания (4,393,307), Турция (4,384,624) и Италия (3,891,063).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (582,456), Бразилии (378,530) и Мексике (213,048).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1953016 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 40 000 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.