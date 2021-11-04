В столкновениях в центральном Йемене погибли 200 боевиков хуситов

Детали

По словам чиновников, большинство погибших принадлежали силам хуситов, которые недавно отбились от своих соперников в большинстве из 14 районов Мариба. Они добавили, что в этих же столкновениях сотни получили ранения.

В последние дни хуситы продвигаются к столице провинции, которая также называется Мариб. По состоянию на четверг повстанцы дислоцировались в районе Сирвах, менее чем в 48 километрах к западу от города Мариб, сообщили чиновники.

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" процитировал возглавляемую Саудовской Аравией военную коалицию, которая заявила, что их войска осуществили 25 военных нападений на форпосты Хухи в провинции Аль-Джауф и западном районе Мариб Сирвах за последние 24 часа.

Канал сообщал, что в результате терактов было убито 115 хуситів.

Дополнение

Хусити годами пытались взять богатый на нефть Мариб, чтобы полностью контролировать северную половину Йемена. Поддерживаемые Ираном шиитские хуситы в последние недели активизировали свою деятельность в богатой нефтью провинции, в то же время усиливая трансграничные атаки на Саудовскую Аравию. Королевство возглавляет военную коалицию, которая борется на стороне правительства против хуситов.

Йемен был охвачен гражданской войной с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и большую часть севера страны, заставив международно признанное правительство бежать на юг, а затем в Саудовскую Аравию.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция вступила в войну в марте 2015 года при поддержке Соединенных Штатов, чтобы попытаться восстановить правительство. Несмотря на неустанную воздушную кампанию и наземные бои, война в значительной степени зашла в тупик и породило худший гуманитарный кризис в мире.