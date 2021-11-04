В столкновениях в центральном Йемене погибли 200 боевиков хуситов

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 24714 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 51914 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 74252 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 227090 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 130041 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 398564 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315932 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214874 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244852 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255517 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

4 апреля, 19:01 • 10481 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 11119 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 6604 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 7108 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 17931 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 3698 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 138436 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 227090 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 398564 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 259218 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 11386 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21193 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 49798 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74598 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59546 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

В столкновениях в центральном Йемене погибли 200 боевиков хуситов

Киев • УНН

 • 14855 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. По меньшей мере 200 боевиков погибли в ходе столкновений между правительственными силами Йемена и повстанцами-хуситами в стратегической центральной провинции Мариб и вокруг нее в течение последних двух дней. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

В столкновениях в центральном Йемене погибли 200 боевиков хуситов

Детали

По словам чиновников, большинство погибших принадлежали силам хуситов, которые недавно отбились от своих соперников в большинстве из 14 районов Мариба. Они добавили, что в этих же столкновениях сотни получили ранения.

В последние дни хуситы продвигаются к столице провинции, которая также называется Мариб. По состоянию на четверг повстанцы дислоцировались в районе Сирвах, менее чем в 48 километрах к западу от города Мариб, сообщили чиновники.

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" процитировал возглавляемую Саудовской Аравией военную коалицию, которая заявила, что их войска осуществили 25 военных нападений на форпосты Хухи в провинции Аль-Джауф и западном районе Мариб Сирвах за последние 24 часа.

Канал сообщал, что в результате терактов было убито 115 хуситів.

Дополнение

Хусити годами пытались взять богатый на нефть Мариб, чтобы полностью контролировать северную половину Йемена. Поддерживаемые Ираном шиитские хуситы в последние недели активизировали свою деятельность в богатой нефтью провинции, в то же время усиливая трансграничные атаки на Саудовскую Аравию. Королевство возглавляет военную коалицию, которая борется на стороне правительства против хуситов.

Йемен был охвачен гражданской войной с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и большую часть севера страны, заставив международно признанное правительство бежать на юг, а затем в Саудовскую Аравию.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция вступила в войну в марте 2015 года при поддержке Соединенных Штатов, чтобы попытаться восстановить правительство. Несмотря на неустанную воздушную кампанию и наземные бои, война в значительной степени зашла в тупик и породило худший гуманитарный кризис в мире.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06