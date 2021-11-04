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У сутичках в центральному Ємені загинуло 200 бойовиків хуситів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Щонайменше 200 бойовиків загинули в ході зіткнень між урядовими силами Ємену та повстанцями-хуситами в стратегічній центральній провінції Маріб і навколо неї протягом останніх двох днів. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

У сутичках в центральному Ємені загинуло 200 бойовиків хуситів

Деталі

За словами чиновників, більшість загиблих належали силам хуситів, які нещодавно відбилися від своїх суперників у більшості з 14 районів Маріба. Вони додали, що в цих же зіткненнях сотні отримали поранення.

Останніми днями хусити просуваються до столиці провінції, яка також називається Маріб. Станом на четвер повстанці дислокувалися в районі Сірвах, менш ніж за 48 кілометрів на захід від міста Маріб, повідомили чиновники.

Саудівське телеканал "Аль-Хадат" процитував очолювану Саудівською Аравією військову коаліцію, яка заявила, що їхні війська здійснили 25 військових нападів на форпости Хухі в провінції Аль-Джауф і західному районі Маріб Сірвах за останні 24 години.

Канал повідомляв, що в результаті терактів було вбито 115 хуситів.

Доповнення

Хусити роками намагалися взяти багатий на нафту Маріб, щоб повністю контролювати північну половину Ємену. Підтримувані Іраном шиїтські хусити в останні тижні активізували свою діяльність у багатій нафтою провінції, водночас посилюючи транскордонні атаки на Саудівську Аравію. Королівство очолює військову коаліцію, яка бореться на боці уряду проти хуситів.

Ємен був охоплений громадянською війною з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та більшу частину півночі країни, змусивши міжнародно визнаний уряд втекти на південь, а потім до Саудівської Аравії.

Очолювана Саудівською Аравією коаліція вступила у війну в березні 2015 року за підтримки Сполучених Штатів, щоб спробувати відновити уряд. Незважаючи на невпинну повітряну кампанію та наземні бої, війна значною мірою зайшла в глухий кут і породила найгіршу гуманітарну кризу в світі.

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