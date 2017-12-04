В суд на рассмотрение ходатайства о заочном следствие в отношении Януковича принесли "коктейли Молотова"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На заседание Печерского районного суда города Киева, который продолжил рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры на разрешение о проведении заочного досудебного следствия в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в организации и руководстве расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года, принесли бутылки, внешне похожие на "коктейль Молотова" и куски брусчатки, передает УНН.
В судебном заседании объявили перерыв и вызвали полицию после того, как адвокат Януковича Виталий Сердюк принес в зал суда бутылки, похожие на "коктейль Молотова", объяснив это тем, что это материалы, которые должны были указать на то, был ли мирным протест.
Сторона обвинения выступила против такого, указав, в частности на вероятную опасность.
Напомним, 4 декабря суд продолжил рассмотрение материалов в деле Майдана.