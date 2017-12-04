В суд на рассмотрение ходатайства о заочном следствие в отношении Януковича принесли "коктейли Молотова"

В судебном заседании объявили перерыв и вызвали полицию после того, как адвокат Януковича Виталий Сердюк принес в зал суда бутылки, похожие на "коктейль Молотова", объяснив это тем, что это материалы, которые должны были указать на то, был ли мирным протест.

Сторона обвинения выступила против такого, указав, в частности на вероятную опасность.

Напомним, 4 декабря суд продолжил рассмотрение материалов в деле Майдана.