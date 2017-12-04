В суд на рассмотрение ходатайства о заочном следствие в отношении Януковича принесли "коктейли Молотова"

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 8166 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 20886 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100191 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110022 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130548 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106526 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108149 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113223 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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В суд на рассмотрение ходатайства о заочном следствие в отношении Януковича принесли "коктейли Молотова"

В суд на рассмотрение ходатайства о заочном следствие в отношении Януковича принесли "коктейли Молотова"

Киев  •  УНН

 • 11308 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. На заседание Печерского районного суда города Киева, который продолжил рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры на разрешение о проведении заочного досудебного следствия в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в организации и руководстве расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года, принесли бутылки, внешне похожие на "коктейль Молотова" и куски брусчатки, передает УНН.

В судебном заседании объявили перерыв и вызвали полицию после того, как адвокат Януковича Виталий Сердюк принес в зал суда бутылки, похожие на "коктейль Молотова", объяснив это тем, что это материалы, которые должны были указать на то, был ли мирным протест.

Сторона обвинения выступила против такого, указав, в частности на вероятную опасность.

Напомним, 4 декабря суд продолжил рассмотрение материалов в деле Майдана.

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