У суд на розгляд клопотання про заочне слідство щодо Януковича принесли "коктейлі Молотова"

У судовому засіданні оголосили перерву і викликали поліцію після того, як адвокат Януковича Віталій Сердюк приніс у залу суд пляшки, схожі на "коктейль Молотова", пояснивши це тим, що це матеріали, які мали би вказати на те, чи був мирним протест.

Сторона обвинувачення виступила проти такого, вказавши, зокрема на ймовірну небезпеку.

Нагадаємо, 4 грудня суд продовжив розгляд матеріалів у справі Майдану.