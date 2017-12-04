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У суд на розгляд клопотання про заочне слідство щодо Януковича принесли "коктейлі Молотова"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. На засідання Печерського районного суду міста Києва, який продовжив розгляд клопотання Генпрокуратури на дозвіл про проведення заочного досудового слідства у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича в організації та керівництві розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року, принесли пляшки, зовні схожі на "коктейль Молотова" і шмати бруківки, передає УНН.

У судовому засіданні оголосили перерву і викликали поліцію після того, як адвокат Януковича Віталій Сердюк приніс у залу суд пляшки, схожі на "коктейль Молотова", пояснивши це тим, що це матеріали, які мали би вказати на те, чи був мирним протест.

Сторона обвинувачення виступила проти такого, вказавши, зокрема на ймовірну небезпеку. 

Нагадаємо, 4 грудня суд продовжив розгляд матеріалів у справі Майдану.

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