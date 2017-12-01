В столице злоумышленник открыл фальшивый обменник и ограбил киевлянина

Происшествие произошло вчера, 30 ноября, по улице Владимирской.

Житель столицы пришел к обменному пункту для того, чтобы обменять 50 тысяч долларов. "Работник" обменника принял у него деньги, но не обменял их на гривны, а исчез с ними, вероятно, покинув помещение через окно. Позже выяснилось, что обменник действовал нелегально.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 УК - мошенничество.

Напомним, НБУ обнаружил 101 нелегальный обменник валюты.