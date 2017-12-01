У столиці зловмисник відкрив фальшивий обмінник та пограбував киянина

Подія сталася вчора, 30 листопада, по вулиці Володимирській.

Житель столиці прийшов до обмінного пункту для того, аби обміняти 50 тисяч доларів. "Працівник" обмінника прийняв у нього кошти, але не обміняв їх на гривні, а зник з ними, ймовірно, вилізши з приміщення через вікно. Пізніше з’ясувалося, що обмінник діяв нелегально.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ККУ – шахрайство.

Нагадаємо, НБУ виявив 101 нелегальний обмінник валюти.