У столиці зловмисник відкрив фальшивий обмінник та пограбував киянина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Голосіївському районі Києва невідомий викрав гроші киянина, який намагався обміняти валюту у "липовому" обміннику. Про це УНН повідомили у поліції.
Подія сталася вчора, 30 листопада, по вулиці Володимирській.
Житель столиці прийшов до обмінного пункту для того, аби обміняти 50 тисяч доларів. "Працівник" обмінника прийняв у нього кошти, але не обміняв їх на гривні, а зник з ними, ймовірно, вилізши з приміщення через вікно. Пізніше з’ясувалося, що обмінник діяв нелегально.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ККУ – шахрайство.
Нагадаємо, НБУ виявив 101 нелегальний обмінник валюти.