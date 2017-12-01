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У столиці зловмисник відкрив фальшивий обмінник та пограбував киянина

Київ • УНН

 • 42320 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Голосіївському районі Києва невідомий викрав гроші киянина, який намагався обміняти валюту у "липовому" обміннику. Про це УНН повідомили у поліції.

Подія сталася вчора, 30 листопада, по вулиці Володимирській.

Житель столиці прийшов до обмінного пункту для того, аби обміняти 50 тисяч доларів. "Працівник" обмінника прийняв у нього кошти, але не обміняв їх на гривні, а зник з ними, ймовірно, вилізши з приміщення через вікно. Пізніше з’ясувалося, що обмінник діяв нелегально.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ККУ – шахрайство.

Нагадаємо, НБУ виявив 101 нелегальний обмінник валюти.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НППодії

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