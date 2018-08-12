В столице произошел пожар на территории фармацевтической компании

Как рассказали спасатели, сегодня, в 01:25 в оперативно-координационный центр Главного управления ГоСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Аэродромной.

"Прибыв к месту вызова пожарные установили, что на территории одной из столичных фармацевтических компаний возникло возгорание на 2-м этаже и кровли 2-этажного офисного здания, которое по предварительной информацией не эксплуатировалась. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара. В 02:44 пожар на площади 150 кв. м был локализован, а в 02:52-ликвидирован. Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пожара на всю площадь офисного здания и на два рядом расположенных складские здания", - рассказали пресс-службе.

В результате пожара сгорела и повреждена кровля здания, перегородки и офисная мебель на 2-м этаже. На месте происшествия работало 8 единиц пожарно-спасательной техники и 27 человек личного состава. Погибших и травмированных нет.

Причина пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.

Напомним, пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 11 августа трижды привлекали к работам по уничтожению боеприпасов, обнаруженных гражданами накануне.