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У столиці сталася пожежа на території фармацевтичної компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу на території однієї зі столичних фармацевтичних компаній, яка сталася сьогодні вночі у Солом’янському районі столиці. Про це з посиланням на прес-службу ДСНС у місті Києві повідомляє УНН.

У столиці сталася пожежа на території фармацевтичної компанії

Як розповіли рятувальники, сьогодні, о 01:25 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Аеродромній.

"Прибувши до місця виклику вогнеборці встановили, що на території однієї зі столичних фармацевтичних компаній виникло займання на 2-му поверсі та покрівлі 2-поверхової офісної будівлі, яка за попередньою інформацією не експлуатувалась. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до гасіння пожежі. О 02:44 пожежу на площі 150 кв. м було локалізовано, а о 02:52-ліквідовано. Завдяки професійним та злагодженим діям рятувальників вдалось запобігти розповсюдженню пожежі на всю площу офісної будівлі та на дві поруч розташовані складські будівлі", — розповіли у прес-службі.

Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено покрівлю будівлі, перегородки та офісні меблі на 2-му поверсі. На місці події працювало 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 27 чоловік особового складу. Загиблих та травмованих немає.

Причина пожежі та збиток з’ясовуються правоохоронними органами.

Нагадаємо, піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій 11 серпня тричі залучали до робіт зі знищення боєприпасів, виявлених громадянами напередодні.

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