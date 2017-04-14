В столице Шри-Ланки огромная гора мусора обвалилась на дома местных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Гигантская свалка мусора загорелась и обвалилась на десятки домов местных жителей столицы Шри-Ланки Коломбо, передает УНН со ссылкой на France-Presse.
Как сообщается, что на место обрушения 90-метровой горы мусора, прибыли сотрудники пожарной службы.
"Сейчас мы пытаемся пробраться в помещения, которые были погребены под тоннами мусора", - сообщил представитель пожарной части.
Также было отмечено, что пока неясно, был ли кто-то в самодельных домах в момент происшествия. Однако, на место были направлены несколько машин скорой помощи.
Кроме этого местные жители раньше выходили на протесты, жалуясь на убытки окружающей среде, который наносит району открытая свалка.
Пожар вспыхнул в тот момент, когда по всей стране отмечается Новый год, и большинство граждан собираются дома на празднование.
Как сообщал УНН, 11 апреля во Франции в результате столкновений в лагере мигрантов вспыхнул пожар.