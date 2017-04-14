У столиці Шрі-Ланки велетенська гора сміття обвалилась на помешкання місцевих жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Гігантське звалище сміття загорілося та обвалилось на десятки помешкань місцевих жителів столиці Шрі-Ланки Коломбо, передає УНН з посиланням на France-Presse.
Як повідомляється, що на місце обвалення 90-метрової гори сміття, прибули співробітники пожежної служби.
“Зараз ми намагаємося пробратись до помешкань, які були поховані під тоннами сміття”, — повідомив представник пожежної частини.
Також було зазначено, поки неясно, чи був хтось в саморобних помешканнях в момент події. Проте, на місце були направлені декілька машин швидкої допомоги.
Крім цього місцеві жителі раніше виходили на протести, скаржачись на збитки довкіллю, яких завдає району відкрита звалище.
Пожежа спалахнула в той момент, коли по всій країні відзначається Новий рік, і більшість громадян збираються вдома на святкування.
Як повідомляв УНН, 11 квітня у Франції в результаті сутичок у таборі мігрантів спалахнула пожежа.