В столице ограбили помощника народного депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Вчера, 12 декабря, неизвестные ограбили одного из помощников народного депутата Якова Безбаха. Об этом УНН сообщили в полиции.
Трое неустановленных лиц подошли к автомобилю, в котором находился помощник нардепа, разбили стекло в одной из дверей и вытащили из салона сумку с деньгами.
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По информации следствия, в сумке было средств на сумму около 150 тысяч гривен.
Полицией начато расследование по ст. 187 УК Украины - разбой.
Напомним, полицейскому из Одессы в столице сожгли автомобиль.