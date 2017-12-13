В столице ограбили помощника народного депутата

Трое неустановленных лиц подошли к автомобилю, в котором находился помощник нардепа, разбили стекло в одной из дверей и вытащили из салона сумку с деньгами.

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По информации следствия, в сумке было средств на сумму около 150 тысяч гривен.

Полицией начато расследование по ст. 187 УК Украины - разбой.

Напомним, полицейскому из Одессы в столице сожгли автомобиль.