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У столиці пограбували помічника народного депутата

Київ • УНН

 • 24770 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Вчора, 12 грудня, невідомі пограбували одного з помічників народного депутат Якова Безбаха. Про це УНН повідомили у поліції.

Троє невстановлених осіб підійшли до автомобіля, в якому перебував помічник нардепа, розбили скло в одній з дверей та витягли з салону сумку з грошима.

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За інформацією слідства, у сумці було коштів на суму близько 150 тисяч гривень.

Поліцією розпочато розслідування за ст. 187 ККУ – розбій.

Нагадаємо, поліцейському з Одеси у столиці спалили автомобіль.

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