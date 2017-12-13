У столиці пограбували помічника народного депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Вчора, 12 грудня, невідомі пограбували одного з помічників народного депутат Якова Безбаха. Про це УНН повідомили у поліції.
Троє невстановлених осіб підійшли до автомобіля, в якому перебував помічник нардепа, розбили скло в одній з дверей та витягли з салону сумку з грошима.
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За інформацією слідства, у сумці було коштів на суму близько 150 тисяч гривень.
Поліцією розпочато розслідування за ст. 187 ККУ – розбій.
Нагадаємо, поліцейському з Одеси у столиці спалили автомобіль.