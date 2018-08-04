В столице Северной Кореи провели осмотр модернизированного транспорта

Ким Чен Ын проинспектировал Пхеньянский троллейбусный завод, где ему показали новую модификацию троллейбуса. По данным агентства, он высоко оценил улучшение качества кузова, а также напольного покрытия и других деталей в оформлении салона по сравнению с предыдущим вариантом, на котором лидер КНДР с женой Ли Соль Чжу прокатился в феврале этого года. Кроме того, Ким Чен Ын лично изучил план модернизации завода и поставил задачу провести ее в “кратчайшие сроки”.

Затем он посетил трамвайное депо на территории Пхеньяна, где осмотрел новую модель трамвая, окрашенного в белый цвет с красными полосами по бокам. Он состоит из трех сочлененных частей, а большинство его деталей, включая колеса, стекла и сиденья производятся в КНДР. После этого Ким Чен Ын совершил пробную ночную поездку на троллейбусе и трамвае, в ходе которой отметил их плавность хода и бесшумность.

Как отмечает портал NK News, новые трамваи уже ходят по одному из самых востребованных маршрутов, который соединяет северо-восточную часть Пхеньяна с его центральной частью и районом вокзала. Трамваи оснащены информационными табло, а также, предположительно, кондиционерами.