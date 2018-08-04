У столиці Північної Кореї провели оглядини модернізованого міського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав два підприємства з виробництва тролейбусів і трамваїв і ознайомився з модернізованими моделями громадського транспорту, які, зокрема, будуть курсувати в Пхеньяні. Про це повідомило державне північнокорейське агентство ЦТАК, передає УНН.
Кім Чен Ин проінспектував Пхеньянський тролейбусний завод, де йому показали нову модифікацію тролейбуса. За даними агентства, він високо оцінив покращення якості кузова, а також покриття для підлоги і інших деталей в оформленні салону в порівнянні з попереднім варіантом, на якому лідер КНДР з дружиною Лі Сіль Чжу прокатався в лютому цього року. Крім того, Кім Чен Ин особисто вивчив план модернізації заводу і поставив завдання провести її в “найкоротші терміни”.
Потім він відвідав трамвайне депо на території Пхеньяна, де оглянув нову модель трамвая, пофарбованого в білий колір з червоними смугами з боків. Він складається з трьох зчленованих частин, а більшість його деталей, включаючи колеса, скла і сидіння виробляються в КНДР. Після цього Кім Чен Ин зробив пробну нічну поїздку на тролейбусі і трамваї, в ході якої зазначив їх плавність ходу і безшумність.
Як зазначає портал NK News, нові трамваї вже ходять по одному з найбільш затребуваних маршрутів, який з’єднує північно-східну частину Пхеньяна з його центральною частиною і районом вокзалу. Трамваї оснащені інформаційними табло, а також, ймовірно, кондиціонерами.