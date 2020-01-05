В столице на Рождество будет изменена работа общественного транспорта и метрополитена
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. 7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка). Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1769, передает УНН.
“7 января Киев вместе с христианами восточного обряда будет отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях будет происходить Шествие звездочетов”, — говорится в сообщении.
В КГГА напомнили, что 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена “Золотые ворота”. “В настоящее время все эскалаторы будут работать на подъем избежание давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро “Крещатик”, “Контрактовая площадь”, “Почтовая площадь” и “Майдан Незалежности”.
Отмечается, что на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 движение троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:
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- троллейбусы № 6 — от Минского массива ст. м. “Лукьяновская”;
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- троллейбусы № 16 — от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
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- троллейбусы № 18 — от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
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Напомним, на Рождество в столице пройдет Шествие звездочетов.