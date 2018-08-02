В столичном стоматологическом центре умерла женщина

"В полдень в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что в стоматологическом центре скончалась женщина. Работники полиции опросили свидетелей происшествия и отобрали объяснения у работников центра. Предварительно установлено, что 48-летняя киевлянка является постоянным клиентом. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть женщины, причина будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы. С места происшествия изъяли медицинскую документацию и медпрепараты", - рассказали в полиции

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, полиция направила в суд обвинительный акт в отношении членов ОПГ, подозреваемых в совершении шести терактов. Всего членам группы инкриминируют совершение 27 преступлений .