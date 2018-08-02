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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В столичном стоматологическом центре умерла женщина

В столичном стоматологическом центре умерла женщина

Киев  •  УНН

 • 16098 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. В столичном стоматологическом центре умерла женщина, полиция начала уголовное производство. Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева сообщает УНН.

"В полдень в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что в стоматологическом центре скончалась женщина. Работники полиции опросили свидетелей происшествия и отобрали объяснения у работников центра. Предварительно установлено, что 48-летняя киевлянка является постоянным клиентом. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть женщины, причина будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы. С места происшествия изъяли медицинскую документацию и медпрепараты", - рассказали в полиции

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, полиция направила в суд обвинительный акт в отношении членов ОПГ, подозреваемых в совершении шести терактов. Всего членам группы инкриминируют совершение 27 преступлений .

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