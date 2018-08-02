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У столичному стоматологічному центрі померла жінка

У столичному стоматологічному центрі померла жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У столичному стоматологічному центрі померла жінка, поліція розпочала кримінальне провадження. Про це з посиланням на відділ комунікації поліції Києва повідомляє УНН.

“Опівдні до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що у стоматологічному центрі померла жінка. Працівники поліції опитали свідків події та відібрали пояснення у працівників центру. Попередньо встановлено, що 48-річна киянка є постійним клієнтом. Лікарі швидкої, які прибули на виклик, констатували смерть жінки, причина буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. З місця події вилучили медичну документацію та медпрепарати”, — розповіли у поліції

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поліція направила до суду обвинувальний акт відносно членів ОЗГ, підозрюваних у вчинені шести терактів. Всього членам групи інкримінують вчинення 27 злочинів.

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