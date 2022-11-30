В столичном метрополитене обустроили точки с USB-зарядками: на каких станциях
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На 19 станциях столичного метрополитена обустроили точки с USB-зарядками, где доступна возможность подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты. Мэр Киева Виталий Кличко публикует список станций, передает УНН.
Детали
Находятся USB-зарядки на платформах станций, в частности:
Красной линии:
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- «Академгородок»
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- «Житомирская»
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- «Нивки»
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- «Берестейская»
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Синей линии:
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- «Теремки»
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- «Ипподром»
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- «Выставочный центр»
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- «Васильковская»
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- «Голосеевская»
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- «Демеевская»
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- «Тараса Шевченко»
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- «Почайна»
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- «Минская»
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- «Героев Днепра»
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Зеленой линии:
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- «Бориспольская»
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- «Харьковская»
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- «Позняки»
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- «Осокорки»
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- «Выдубичи»
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Цитата
“Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться. Информация о новых локациях будет оперативно обнародовать метрополитен”, – говорится в сообщении.
Дополнение
26 ноября президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Киева в плохой подготовке городской инфраструктуры в условиях массовых отключений электроэнергии.
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику со стороны президента и его партии относительно плохой работы пунктов обогрева в условиях отключений электроэнергии. Он заявил, что "не нужно манипулировать" и сказал, что не будет "вступать в политические баталии".