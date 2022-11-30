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В столичном метрополитене обустроили точки с USB-зарядками: на каких станциях

Киев • УНН

 • 1194528 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На 19 станциях столичного метрополитена обустроили точки с USB-зарядками, где доступна возможность подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты. Мэр Киева Виталий Кличко публикует список станций, передает УНН.

Детали

Находятся USB-зарядки на платформах станций, в частности:

Красной линии:

  • «Академгородок»
  • «Житомирская»
  • «Нивки»
  • «Берестейская»

Синей линии:

  • «Теремки»
  • «Ипподром»
  • «Выставочный центр»
  • «Васильковская»
  • «Голосеевская»
  • «Демеевская»
  • «Тараса Шевченко»
  • «Почайна»
  • «Минская»
  • «Героев Днепра»

Зеленой линии:

  • «Бориспольская»
  • «Харьковская»
  • «Позняки»
  • «Осокорки»
  • «Выдубичи»

Цитата

“Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться. Информация о новых локациях будет оперативно обнародовать метрополитен”, – говорится в сообщении.

Дополнение

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Киева в плохой подготовке городской инфраструктуры в условиях массовых отключений электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику со стороны президента и его партии относительно плохой работы пунктов обогрева в условиях отключений электроэнергии. Он заявил, что "не нужно манипулировать" и сказал, что не будет "вступать в политические баталии".

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