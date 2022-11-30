В столичном метрополитене обустроили точки с USB-зарядками: на каких станциях

Детали

Находятся USB-зарядки на платформах станций, в частности:

Красной линии:



«Академгородок»



«Житомирская»



«Нивки»



«Берестейская»



Синей линии:



«Теремки»



«Ипподром»



«Выставочный центр»



«Васильковская»



«Голосеевская»



«Демеевская»



«Тараса Шевченко»



«Почайна»



«Минская»



«Героев Днепра»



Зеленой линии:



«Бориспольская»



«Харьковская»



«Позняки»



«Осокорки»



«Выдубичи»



Цитата

“Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться. Информация о новых локациях будет оперативно обнародовать метрополитен”, – говорится в сообщении.

Дополнение

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Киева в плохой подготовке городской инфраструктуры в условиях массовых отключений электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику со стороны президента и его партии относительно плохой работы пунктов обогрева в условиях отключений электроэнергии. Он заявил, что "не нужно манипулировать" и сказал, что не будет "вступать в политические баталии".