У столичному метрополітені облаштували точки з USB-зарядками: на яких станціях

Деталі

Знаходяться USB-зарядки на платформах станцій, зокрема:

Червоної лінії:



«Академмістечко»



«Житомирська»



«Нивки»



«Берестейська»



Синьої лінії:



«Теремки»



«Іподром»



«Виставковий центр»



«Васильківська»



«Голосіївська»



«Деміївська»



«Тараса Шевченка»



«Почайна»



«Мінська»



«Героїв Дніпра»



Зеленої лінії:



«Бориспільська»



«Харківська»



«Позняки»



«Осокорки»



«Видубичі»



Цитата

“Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

26 листопада президент України Володимир Зеленський звинуватив владу Києва у поганій підготовці міської інфраструктури в умовах масових відключень електроенергії.

Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на критику з боку президента та його партії щодо поганої роботи пунктів обігріву в умовах відключень електроенергії. Він заявив, що "не потрібно маніпулювати" та сказав, що не буде "вступати в політичні баталії".