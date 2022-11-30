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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 38893 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У столичному метрополітені облаштували точки з USB-зарядками: на яких станціях

У столичному метрополітені облаштували точки з USB-зарядками: на яких станціях

Київ • УНН

 • 1194533 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. На 19 станціях столичного метрополітену облаштували точки з з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети. Мер Києва Віталій Кличко публікує список станцій, передає УНН.

Деталі

Знаходяться USB-зарядки на платформах станцій, зокрема:

Червоної лінії:

  • «Академмістечко»
  • «Житомирська»
  • «Нивки»
  • «Берестейська»

Синьої лінії:

  • «Теремки»
  • «Іподром»
  • «Виставковий центр»
  • «Васильківська»
  • «Голосіївська»
  • «Деміївська»
  • «Тараса Шевченка»
  • «Почайна»
  • «Мінська»
  • «Героїв Дніпра»

Зеленої лінії:

  • «Бориспільська»
  • «Харківська»
  • «Позняки»
  • «Осокорки»
  • «Видубичі»

Цитата

“Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

26 листопада президент України Володимир Зеленський звинуватив владу Києва у поганій підготовці міської інфраструктури в умовах масових відключень електроенергії.

Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на критику з боку президента та його партії щодо поганої роботи пунктів обігріву в умовах відключень електроенергії. Він заявив, що "не потрібно маніпулювати" та сказав, що не буде "вступати в політичні баталії".

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