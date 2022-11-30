У столичному метрополітені облаштували точки з USB-зарядками: на яких станціях
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На 19 станціях столичного метрополітену облаштували точки з з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети. Мер Києва Віталій Кличко публікує список станцій, передає УНН.
Деталі
Знаходяться USB-зарядки на платформах станцій, зокрема:
Червоної лінії:
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- «Академмістечко»
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- «Житомирська»
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- «Нивки»
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- «Берестейська»
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Синьої лінії:
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- «Теремки»
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- «Іподром»
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- «Виставковий центр»
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- «Васильківська»
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- «Голосіївська»
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- «Деміївська»
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- «Тараса Шевченка»
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- «Почайна»
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- «Мінська»
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- «Героїв Дніпра»
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Зеленої лінії:
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- «Бориспільська»
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- «Харківська»
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- «Позняки»
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- «Осокорки»
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- «Видубичі»
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Цитата
“Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
26 листопада президент України Володимир Зеленський звинуватив владу Києва у поганій підготовці міської інфраструктури в умовах масових відключень електроенергії.
Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на критику з боку президента та його партії щодо поганої роботи пунктів обігріву в умовах відключень електроенергії. Він заявив, що "не потрібно маніпулювати" та сказав, що не буде "вступати в політичні баталії".