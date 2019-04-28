В столичном метро заметили зацепера

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108327 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112315 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114999 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115816 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144805 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115642 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144999 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130379 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130398 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В столичном метро заметили зацепера

В столичном метро заметили зацепера

Киев  •  УНН

 • 18247 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В столичной подземке журналисты УНН заметили зацепера, который проехал от одной станции к другой - между вагонами поезда.

По словам корреспондента, зацепера заметили на "красной ветке" метро.

Парень заскочил на небольшую площадку между вагонами и проехал от станции "Крещатик" до станции "Театральная".

Во время поездки он не пострадал. Когда поезд прибыл на "Театральную", он соскочил на платформу и ушел.

Напомним, в киевском метро два зацеперы прыгали по путям и цеплялись за поезда.

Украинские Национальные Новости

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