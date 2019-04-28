У столичному метро помітили зачепера
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У столичній підземці журналісти УНН помітили зачепера, який проїхав від однієї станції до іншої - між вагонами поїзду.
За словами кореспондента, зачепера помітили на "червоній гілці" метро.
Хлопець заскочив на невеличкий майданчик між вагонами і проїхав так від станції "Хрещатик" до станції "Театральна".
Під час поїздки він не постраждав. Коли потяг прибув на "Театральну", він зіскочив на платформу і пішов геть.
Нагадаємо, у київському метро два зачепери стрибали по коліях і чіплялися за поїзди.