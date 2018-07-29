В столичном общежитии злоумышленники ограбили киевлянина угрожая пистолетом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Печерском районе Киева злоумышленники угрожая пистолетом ограбили киевлянина. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины, передает УНН.
Как сообщили правоохранители, вчера вечером столичные патрульные получили сообщение о разбойном нападении в одном из общежитий на улице Киквидзе.
"23-летний киевлянин рассказал инспекторам: двое незнакомых зашли в его комнату и, угрожая пистолетом, отобрали планшет и ноутбук, после чего скрылись в неизвестном направлении. Ориентировка сразу передали всем экипажам. Обследуя прилегающую территорию, стражи порядка в одном из соседних общежитий обнаружили двух человек, в которых потерпевший узнал нападавших. Во время поверхностной проверки в соответствии с требованиями ст. 34 ЗУ "О Национальной полиции", патрульные обнаружили у мужчин предмет, похожий на пистолет", - рассказали в полиции.
Вероятных злоумышленников инспекторы задержали и передали следственно-оперативной группе, выяснять все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Киевской области полиция задержала злоумышленника за разбойное нападение на девушку.