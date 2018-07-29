У столичному гуртожитку зловмисники пограбували киянина погрожуючи пістолетом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Печерському районі Києва зловмисники погрожуючи пістолетом пограбували киянина. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба Патрульної поліції України, передає УНН.
Як повідомили правоохоронці, учора ввечері столичні патрульні отримали повідомлення про розбійний напад в одному з гуртожитків на вулиці Кіквідзе.
“23-річний киянин розповів інспекторам: двоє незнайомих зайшли до його кімнати та, погрожуючи пістолетом, відібрали планшет і ноутбук, після чого зникли в невідомому напрямку. Орієнтування одразу передали всім екіпажам. Обстежуючи прилеглу територію, охоронці порядку в одному з сусідніх гуртожитків виявили двох осіб, у яких потерпілий упізнав нападників. Під час поверхневої перевірки, відповідно до вимог ст. 34 ЗУ „Про Національну поліцію“, патрульні виявили у чоловіків предмет, схожий на пістолет”, — розповіли у поліції.
Імовірних зловмисників інспектори затримали та передали слідчо-оперативній групі, яка з’ясовуватиме всі обставини події.
Нагадаємо, на Київщині поліція затримала зловмисника за розбійний напад на дівчину.