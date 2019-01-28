В Стокгольме первое заседание по второму спору между "Нафтогазом" и "Газпромом"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма начал в понедельник первое заседание во втором споре между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром". Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сейчас в Стокгольме на первом заседании нового арбитража против "Газпрома" (Case Management Conference)", - сообщил он.
Напомним, в июле 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" подала иск в Стокгольмский арбитраж против ОАО "Газпром" о пересмотре тарифа на транзит на 12 млрд долларов.
Позже в НАК заявили, что "Нафтогаз" готов отказаться от иска на 12 млрд долларов к "Газпрому", если российский монополист подпишет долгосрочный контракт с гарантиями выполнения своих обязательств перед "Нафтогазом".
В "Нафтогазе" считают, что Украина может выиграть у "Газпрома" иск на 12 млрд долларов.