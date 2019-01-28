У Стокгольмі перше засідання у другому спорі між "Нафтогазом" і "Газпромом"

КИЇВ. 28 січня. УНН. Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма розпочав у понеділок перше засідання у другому спорі між НАК "Нафтогаз України" і російським ПАТ "Газпром". Про це повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.