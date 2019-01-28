У Стокгольмі перше засідання у другому спорі між "Нафтогазом" і "Газпромом"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма розпочав у понеділок перше засідання у другому спорі між НАК "Нафтогаз України" і російським ПАТ "Газпром". Про це повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Зараз у Стокгольмі на першому засіданні нового арбітражу проти "Газпрому" (Case Management Conference)", - повідомив він.
Нагадаємо, у липні 2018 року НАК "Нафтогаз України" подала позов до Стокгольмського арбітражу проти ПАТ "Газпром" щодо перегляду тарифу на транзит на 12 млрд доларів.
Згодом у НАК заявили, що "Нафтогаз" готовий відмовитися від позову на 12 млрд доларів до "Газпрому", якщо російський монополіст підпише довгостроковий контракт із гарантіями виконання своїх зобов'язань перед "Нафтогазом".
У "Нафтогазі" вважають, що Україна може виграти у "Газпрому" позов на 12 млрд доларів.