В Стокгольме отдельно рассматривается вопрос поставок газа из РФ в ОРДЛО - Коболев

"Вопрос так называемых поставок газа "Газпромом"... в Донецк и Луганск является отдельным вопросом, который отдельно рассматривается судом. И мы ждем позицию трибунала относительно того, когда и как они будут выносить по нему решение", - сказал он.

Глава "Нафтогаза" отметил, что, во-первых, Украина в этом газа не заказывала, во-вторых, украинская сторона не уверена, что "Газпром" поставлял голубое топливо на неподконтрольные территории.

"В-третьих, мы хотим законного и прозрачного решения с раскрытием всей информации: кто куда поставлял, кто получал деньги, какие у них были на это основания. А не было ли там контрабанды, не было там фактов финансирования терроризма. А не было там фактов нарушения международного законодательства", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Коболев добавил, что все эти вопросы были поднятии в Стокгольмском арбитраже.

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