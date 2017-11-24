В Стокгольме отдельно рассматривается вопрос поставок газа из РФ в ОРДЛО - Коболев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Стокгольмском арбитраже отдельно рассматривается вопрос о поставке ПАО "Газпром" газа на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сказал в эфире телеканала "Прямой" председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает УНН.
"Вопрос так называемых поставок газа "Газпромом"... в Донецк и Луганск является отдельным вопросом, который отдельно рассматривается судом. И мы ждем позицию трибунала относительно того, когда и как они будут выносить по нему решение", - сказал он.
Глава "Нафтогаза" отметил, что, во-первых, Украина в этом газа не заказывала, во-вторых, украинская сторона не уверена, что "Газпром" поставлял голубое топливо на неподконтрольные территории.
"В-третьих, мы хотим законного и прозрачного решения с раскрытием всей информации: кто куда поставлял, кто получал деньги, какие у них были на это основания. А не было ли там контрабанды, не было там фактов финансирования терроризма. А не было там фактов нарушения международного законодательства", - подчеркнул глава "Нафтогаза".
Коболев добавил, что все эти вопросы были поднятии в Стокгольмском арбитраже.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нафтогаз" ожидает получить в этом году от транзита газа около 3 млрд долларов