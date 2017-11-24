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У Стокгольмі окремо розглядається питання поставок газу з РФ в ОРДЛО – Коболєв

У Стокгольмі окремо розглядається питання поставок газу з РФ в ОРДЛО – Коболєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Стокгольмському арбітражі окремо розглядається питання стосовно поставко ПАТ "Газпром" газу на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей. Про це сказав в ефірі телеканалу "Прямий" голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає УНН.

"Питання так званих поставок газу "Газпромом" …в Донецьк і Луганськ є окремим питанням, який окремо розглядається трибуналом. І ми чекаємо на позицію трибуналу щодо того, коли і як вони будуть виносити по ньому рішення", - сказав він.

Голова "Нафтогазу" наголосив, що, по-перше, Україна цього газу не замовляла, по-друге, українська сторона не впевнена, що "Газпром" поставляв блакитне паливо на непідконтрольні території.

"По третє, ми хочемо законного і прозорого рішення з розкриттям всієї інформації: хто куди поставляв, хто отримував гроші, які у них були на це підстави. А чи не було там контрабанди, чи не було там фактів фінансування тероризму. А чи не було там фактів порушення міжнародного законодавства", - підкреслив голова "Нафтогазу".

Коболєв додав, що всі ці питання було піднятті у Стокгольмському арбітражі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нафтогаз" очікує отримати цього року від транзиту газу близько 3 млрд доларів

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