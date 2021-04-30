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В США растут продажи презервативов

В США растут продажи презервативов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во время пандемии COVID-19 продажи презервативов резко упали, поскольку люди укрывались дома и откладывали половую жизнь. Но теперь, когда все больше американцев проходят вакцинацию, а ограничения по безопасности от коронавируса ослабляются, у производителей презервативов больше нет проблем с увеличением своих продаж. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

“Продажи мужских презервативов в США выросли на 23,4% до 37 миллионов долларов за четыре недели, закончившиеся 18 апреля, по сравнению с тем же периодом год назад, согласно последним данным IRI, исследовательской фирмы, которая отслеживает данные о точках продаж розничных торговцев, продуктовых магазинов, аптек и других каналов розничной торговли”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным IRI, это после падения на 4,4% за весь 2020 год.

Дополнение

В прошлом году пандемия коронавируса спровоцировала винный бум.

Напомним, за последний год в Украине спрос на продажу и прокат велосипедов увеличился в 2-4 раза. Из-за ажиотажа возник дефицит, а также возросла цена на двухколесный транспорт.

Украинские Национальные Новости

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