У США зростають продажі презервативів

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"Продажі чоловічих презервативів в США виросли на 23,4% до 37 мільйонів доларів за чотири тижні, що закінчилися 18 квітня, в порівнянні з тим же періодом рік тому, згідно з останніми даними IRI, дослідницької фірми, яка відстежує дані про точки продажів роздрібних торговців, продуктових магазинів, аптек та інші канали роздрібної торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за даними IRI, це після падіння на 4,4% за весь 2020 рік.

Доповнення

У минулому році пандемія коронавірусу спровокувала винний бум.

Нагадаємо, за останній рік в Україні попит на продаж і прокат велосипедів збільшився в 2-4 рази. Через ажіотаж виник дефіцит, а також зросла ціна на двоколісний транспорт.