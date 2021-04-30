У США зростають продажі презервативів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Під час пандемії COVID-19 продажі презервативів різко впали, оскільки люди ховалися будинки і відкладали статеве життя. Але тепер, коли все більше американців проходять вакцинацію, а обмеження по безпеці від коронавірусу послаблюються, у виробників презервативів більше немає проблем зі збільшенням своїх продажів. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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"Продажі чоловічих презервативів в США виросли на 23,4% до 37 мільйонів доларів за чотири тижні, що закінчилися 18 квітня, в порівнянні з тим же періодом рік тому, згідно з останніми даними IRI, дослідницької фірми, яка відстежує дані про точки продажів роздрібних торговців, продуктових магазинів, аптек та інші канали роздрібної торгівлі", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що за даними IRI, це після падіння на 4,4% за весь 2020 рік.
Доповнення
У минулому році пандемія коронавірусу спровокувала винний бум.
Нагадаємо, за останній рік в Україні попит на продаж і прокат велосипедів збільшився в 2-4 рази. Через ажіотаж виник дефіцит, а також зросла ціна на двоколісний транспорт.