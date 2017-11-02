В США собрали доказательства, подтверждающие вмешательство российской стороны в выборы 2016

"Министерство юстиции США собрало достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения шести членам, российским официальным лицам в связи со взломом компьютерных систем Национального комитета Демократической партии накануне выборов 2016 года", - сообщило издание.

Расследованием дела хакерской атаки занимались федеральные агенты США совместно со служащими прокуратуры в Вашингтоне, Филадельфии, Питтсбурге и Сан-Франциско.

Имея достаточную доказательную базу прокуратура может предъявить обвинение в следующем году. После чего подозреваемые российские чиновники могут столкнуться с осложнениями выезда за границу.

"Американская разведка пришла к выводу, что за кибератаками, в результате которых были опубликованы тысячи электронных писем и других документов, стояли российские разведывательные органы. В январе американская разведка пришла к выводу, что российский президент Владимир Путин поручил вмешаться в выборы, чтобы способствовать победе Дональда Трампа", - отметили в издании.

Сообщается, что российская сторона отрицает свое вмешательство в выборах. Со своей стороны Трамп настаивает на том, что его сотрудники не вступали ни в какие заговоры с Россией.

Как сообщал УНН, лидеры разведывательного комитета Сената США республиканец Ричард Бер и демократ Марк Уорнер представили предварительные выводы относительно вмешательства РФ в американские выборы 2016 года.