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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62428 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 14:39 • 108076 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110594 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108603 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В США собрали доказательства, подтверждающие вмешательство российской стороны в выборы 2016

В США собрали доказательства, подтверждающие вмешательство российской стороны в выборы 2016

Киев  •  УНН

 • 9939 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство юстиции США собрало доказательства в отношении взлома компьютерных систем Национального комитета Демократической партии накануне выборов 2016 года согласно которым к этой хакерской атаке имели отношение шесть представителей вооруженных сил и разведки РФ, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Министерство юстиции США собрало достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения шести членам, российским официальным лицам в связи со взломом компьютерных систем Национального комитета Демократической партии накануне выборов 2016 года", - сообщило издание.

Расследованием дела хакерской атаки занимались федеральные агенты США совместно со служащими прокуратуры в Вашингтоне, Филадельфии, Питтсбурге и Сан-Франциско.

Имея достаточную доказательную базу прокуратура может предъявить обвинение в следующем году. После чего подозреваемые российские чиновники могут столкнуться с осложнениями выезда за границу.

"Американская разведка пришла к выводу, что за кибератаками, в результате которых были опубликованы тысячи электронных писем и других документов, стояли российские разведывательные органы. В январе американская разведка пришла к выводу, что российский президент Владимир Путин поручил вмешаться в выборы, чтобы способствовать победе Дональда Трампа", - отметили в издании.

Сообщается, что российская сторона отрицает свое вмешательство в выборах. Со своей стороны Трамп настаивает на том, что его сотрудники не вступали ни в какие заговоры с Россией.

Как сообщал УНН, лидеры разведывательного комитета Сената США республиканец Ричард Бер и демократ Марк Уорнер представили предварительные выводы относительно вмешательства РФ в американские выборы 2016 года.

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