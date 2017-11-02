У США зібрали докази, які підтверджують втручання російської сторони у вибори 2016 року

"Міністерство юстиції США зібрало достатньо доказів, щоб пред'явити звинувачення шести членам, російським офіційним особам у зв'язку зі зломом комп'ютерних систем Національного комітету Демократичної партії напередодні виборів 2016 року", - повідомило видання.

Розслідуванням справи хакерської атаки займались федеральні агенти США спільно із службовцями прокуратури у Вашингтоні, Філадельфії, Піттсбурзі і Сан-Франциско.

Маючи достатню доказову базу прокуратура може висунути обвинувачення в наступному році. Після чого підозрювані російські чиновники можуть зіткнутися з ускладненнями виїзду за кордон.

"Американська розвідка дійшла висновку, що за кібератаками, в результаті яких були опубліковані тисячі електронних листів і інших документів, стояли російські розвідувальні органи. У січні американська розвідка дійшла висновку, що російський президент Володимир Путін доручив втрутитися у вибори, щоб сприяти перемозі Дональда Трампа", - зазначили у виданні.

Повідомляється, що російська сторона заперечує своє втручання у виборах. Зі своєї сторони Трамп наполягає на тому, що його співробітники не вступали в жодні змови з Росією.

Як повідомляв УНН, лідери розвідувального комітету Сенату США республіканець Річард Бер і демократ Марк Уорнер представили попередні висновки стосовно втручання РФ в американські вибори 2016 року.