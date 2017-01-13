В США установили, что полиция Чикаго проявляет расизм
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Полиция Чикаго проявляет расизм и чрезмерное применение силы, установило министерство юстиции США, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Как говорится в отчете министерства, детальное расследование деятельности департамента полиции Чикаго показало, что многие жители города сталкиваются с недостойным поведением со стороны офицеров.
Расследование начали в 2015 году - после того, как в сеть попало видео, на котором белый офицер полиции стреляет в чернокожего подростка Лакуана Макдональда.
Согласно выводам расследования, одна из главных причин нарушений прав человека со стороны полиции - неправильная подготовка кадров. Кроме того, следствие подытожило, что городские власти не оказывали полицейским необходимую им поддержку.
"Недостаток доверия и ответственности плох не только для жителей, но и для достойных полицейских, пытающихся выполнять свою работу честно и эффективно", - заявила генпрокурор США Лоретта Линч.
По словам Л.Линч, власти Чикаго согласились сотрудничать с Минюстом над совместным декретом, что запустит соответствующие реформы в полиции, призванные восстановить доверие общественности в правоохранительные органы.