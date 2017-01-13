У США встановили, що поліція Чикаго проявляє расизм
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Поліція Чикаго проявляє расизм і надмірне застосування сили, встановило міністерство юстиції США, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як йдеться у звіті міністерства, детальне розслідування діяльності департаменту поліції Чикаго виявило, що багато жителів міста стикаються із недостойною поведінкою з боку офіцерів.
Розслідування розпочали у 2015 році - після того, як у мережу потрапило відео, на якому білий офіцер поліції стріляє у чорношкірого підлітка Лакуана Макдональда.
Згідно із висновками розслідування, одна із головних причин порушень прав людини з боку поліції - неправильна підготовка кадрів. Окрім того, слідство підсумувало, що міська влада не надавала самим поліцейським необхідну їм підтримку.
"Нестача довіри й відповідальності погана не лише для жителів, а й для достойних поліцейських, що намагаються виконувати свою роботу чесно у ефективно", - заявила генпрокурор США Лоретта Лінч.
За словами Л.Лінч, влада Чикаго погодилася співпрацювати із мін'юстом над спільним декретом, що запустить відповідні реформи у поліції, покликані відновити довіру громадськості до правоохоронних органів.