В США изучают возможность введения санкций против российского предпринимателя Евтушенкова

Политик выложила в своем микроблоге в Twitter ответ Госдепартамента по ее просьбе изучить возможность включения Евтушенкова в список санкций за “инвестиции в строительство в Крыму”. “Мы изучим информацию, которую вы предоставили о Владимире Евтушенкове, чтобы определить, попадает ли он под законные требования для введения санкций в рамках CAATSA или закона о коррупции за рубежом”, — говорится в заявлении Госдепа.

Конгрессмены от Республиканской партии Илеана Рос-Лейтинен и Марк Уокер в середине мая попросили главу минфина США Стивена Мнучина и госсекретаря Майкла Помпео изучить возможность включения в список санкций Евтушенкова. Как утверждалось в опубликованном на сайте Рос-Лейтинен обращении, основанием для этого могут быть осуществленные компанией инвестиции в строительство в Крыму.

В свою очередь АФК “Система” заявляли, что не инвестировали средства в реализацию проектов в Крыму и не получали никаких запросов от властей США по этой теме. О письме конгрессменов стало известно 22 июня. На фоне этого обыкновенные акции АФК “Система” в ходе торгов на Московской бирже упали на 6,5%.

Напомним, российский олигарх Геннадий Тимченко, один из друзей президента Владимира Путина, продал частный самолет Gulfstream G650, которым владел с 2013 года. При продаже он пожаловался на то, что американские санкции не дали ему возможности использовать этот самолет. Об этом свидетельствуют данные торгового посредника и авиареестру.