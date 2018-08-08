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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 29370 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В США изучают возможность введения санкций против российского предпринимателя Евтушенкова

В США изучают возможность введения санкций против российского предпринимателя Евтушенкова

Киев  •  УНН

 • 15628 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Госдепартамент изучает возможность введения санкций против одного из самых богатых людей России, основного бенефициара АФК “Система” Владимира Евтушенкова в рамках закона “О противодействии противникам Америки с помощью санкций” (CAATSA). Такое заявление внешнеполитического ведомства США опубликовала конгрессмен от Республиканской партии Илеана Рос-Лейтинен, информирует УНН.

Политик выложила в своем микроблоге в Twitter ответ Госдепартамента по ее просьбе изучить возможность включения Евтушенкова в список санкций за “инвестиции в строительство в Крыму”. “Мы изучим информацию, которую вы предоставили о Владимире Евтушенкове, чтобы определить, попадает ли он под законные требования для введения санкций в рамках CAATSA или закона о коррупции за рубежом”, — говорится в заявлении Госдепа.

Конгрессмены от Республиканской партии Илеана Рос-Лейтинен и Марк Уокер в середине мая попросили главу минфина США Стивена Мнучина и госсекретаря Майкла Помпео изучить возможность включения в список санкций Евтушенкова. Как утверждалось в опубликованном на сайте Рос-Лейтинен обращении, основанием для этого могут быть осуществленные компанией инвестиции в строительство в Крыму.

В свою очередь АФК “Система” заявляли, что не инвестировали средства в реализацию проектов в Крыму и не получали никаких запросов от властей США по этой теме. О письме конгрессменов стало известно 22 июня. На фоне этого обыкновенные акции АФК “Система” в ходе торгов на Московской бирже упали на 6,5%.

Напомним, российский олигарх Геннадий Тимченко, один из друзей президента Владимира Путина, продал частный самолет Gulfstream G650, которым владел с 2013 года. При продаже он пожаловался на то, что американские санкции не дали ему возможности использовать этот самолет. Об этом свидетельствуют данные торгового посредника и авиареестру.

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