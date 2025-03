У США вивчають можливість введення санкцій проти російського підприємця Євтушенкова

Політик виклала в своєму мікроблозі в Twitter відповідь Держдепартаменту на її прохання вивчити можливість включення Євтушенкова до списку санкцій через “інвестиції у будівництво в Криму”. “Ми вивчимо інформацію, яку ви надали про Володимира Євтушенкова, щоб визначити, чи потрапляє він під законні вимоги для введення санкцій у рамках CAATSA або закону про корупцію за кордоном”, — йдеться в заяві Держдепу.

Конгресмени від Республіканської партії Ілеана Рос-Лейтінен і Марк Уокер у середині травня попросили главу мінфіну США Стівена Мнучіна і держсекретаря Майкла Помпео вивчити можливість включення до списку санкцій Євтушенкова. Як стверджувалося в опублікованому на сайті Рос-Лейтінен зверненні, підставою для цього можуть бути здійснені компанією інвестиції у будівництво в Криму.

У свою чергу АФК “Система” заявляли, що не інвестували кошти у реалізацію проектів у Криму і не отримували ніяких запитів від влади США по цій темі. Про лист конгресменів стало відомо 22 червня. На тлі цього звичайні акції АФК “Система” в ході торгів на Московській біржі впали на 6,5%.

Нагадаємо, російський олігарх Геннадій Тимченко, один з друзів президента Владіміра Путіна, продав приватний літак Gulfstream G650, яким володів з 2013 року. Під час продажу він поскаржився на те, що американські санкції не дали йому можливості використовувати цей літак. Про це свідчать дані торгового посередника і авіареєстру.

In response to my + @RepMarkWalker letter, @StateDept confirms investigation of #Russian oligarch Vladimir Yevtushenkov for possible sanctions under CAATSA + the Foreign Corrupt Practices Act for operations in illegally annexed #Crimea + in #Uzbekistan: https://t.co/QtCq3F75zf

