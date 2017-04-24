В США состоялся фестиваль тюльпанов

Ежегодный фестиваль тюльпанов проводят недалеко от города Сиэтл в штате Вашингтон. Там достигли пика своего цветения несколько миллионов тюльпанов.

На фестивале можно увидеть целые цветочные города и моря. Посетители фестиваля имеют возможность принимать участие в велогонке и организовывать пикники.

Ежегодно этот традиционное для местности мероприятие посещают около 300 тыс. человек.

Фестиваль тюльпанов крупнейший в штате Вашингтон.