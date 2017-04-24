У США відбувся фестиваль тюльпанів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У США на полях поблизу Сіетла відбувся фестиваль тюльпанів, передає УНН з посиланням на сторінку Skagit Valley Tulip Festival у Facebook.
Щорічний фестиваль тюльпанів проводять неподалік міста Сіетл у штаті Вашингтон. Там досягли піку свого цвітіння кілька мільйонів тюльпанів.
На фестивалі можна побачити цілі квіткові міста та моря. Відвідувачі фестивалю мають можливість брати участь у велоперегонах та організовувати пікніки.
Щорічно цей традиційний для місцевості захід відвідують близько 300 тис. людей.
Фестиваль тюльпанів найбільший у штаті Вашингтон.