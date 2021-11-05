В США медведь проник в дом, чтобы полакомиться крылышками с KFC

Детали

Вернувшись домой, мужчина обнаружил сломанные входные двери, прежде чем заметил дикого зверя на своем кухонном столе. По его словам, медведя заманил в дом запах еды.

Джон отметил, что уже встречался с диким зверем, когда тот был на свободе, однако увиделся с ним в своем доме впервые.

“Он наделал здесь беспорядок”, — рассказал Джон.

Чтобы изгнать зверя, ему пришлось устроить громкий гомон.

Напомним

В США арестовали женщину за нарушение дистанции с медведем гризли.