В США медведь проник в дом, чтобы полакомиться крылышками с KFC
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Вернувшись домой, мужчина обнаружил взломанные двери, прежде чем заметил дикого зверя на своем кухонном столе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Mirror.
Детали
Вернувшись домой, мужчина обнаружил сломанные входные двери, прежде чем заметил дикого зверя на своем кухонном столе. По его словам, медведя заманил в дом запах еды.
Джон отметил, что уже встречался с диким зверем, когда тот был на свободе, однако увиделся с ним в своем доме впервые.
“Он наделал здесь беспорядок”, — рассказал Джон.
Чтобы изгнать зверя, ему пришлось устроить громкий гомон.
Напомним
В США арестовали женщину за нарушение дистанции с медведем гризли.