У США ведмідь проник у будинок, щоб поласувати крильцями з KFC
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Повернувшись додому, чоловік виявив зламані двері, перш ніж помітив дикого звіра на своєму кухонному столі. Про це пише УНН з посиланням на Mirror.
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Повернувшись додому, чоловік виявив зламані вхідні двері, перш ніж помітив дикого звіра на своєму кухонному столі. За його словами, ведмедя заманив у будинок запах їжі.
Джон зазначив, що вже зустрічався з диким звіром, коли той був на волі, проте побачився з ним у своєму будинку вперше.
“Він наробив тут безладу”, — розповів Джон.
Щоб вигнати звіра, йому довелося влаштувати гучний гомін.
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