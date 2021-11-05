У США ведмідь проник у будинок, щоб поласувати крильцями з KFC

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Повернувшись додому, чоловік виявив зламані вхідні двері, перш ніж помітив дикого звіра на своєму кухонному столі. За його словами, ведмедя заманив у будинок запах їжі.

Джон зазначив, що вже зустрічався з диким звіром, коли той був на волі, проте побачився з ним у своєму будинку вперше.

“Він наробив тут безладу”, — розповів Джон.

Щоб вигнати звіра, йому довелося влаштувати гучний гомін.

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