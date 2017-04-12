В США произошел взрыв на заводе боеприпасов: один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Взрыв произошел на заводе боеприпасов в городе Лейк-Сити недалеко от Канзас-Сити, штат Миссури, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
Руководство предприятия заявило, что инцидент произошел в блоке, где смешивают химические вещества. По факту происшествия начато расследование.
Уточняется, что на заводе работают около 1,8 тыс. Человек.