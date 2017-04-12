У США стався вибух на заводі боєприпасів: одна людина загинула

Відзначається, що в результаті події загинула одна людина, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Керівництво підприємства заявило, що інцидент стався в блоці, де змішують хімічні речовини. За фактом події почато розслідування.

Уточнюється, що на заводі працюють близько 1,8 тис. чоловік.