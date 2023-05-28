В США произошла стрельба во время мотоциклетного ралли: 3 человека погибли, еще 5 ранены

Детали

Как заявила мэр Ред-Ривер Линда Калхун, около пяти человек пострадали. По сообщению полиции штата Нью-Мексико, один из пострадавших был доставлен в больницу в Денвере. Все причастные к стрельбе находятся под стражей в полиции.

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“Полиция штата, окружной шериф и наши местные правоохранительные органы просят местные заведения не открываться в это воскресенье, 28 мая, до тех пор, пока их расследование не будет завершено и место преступления не будет очищено”, — заявила мэр.

Стрельба со смертельным исходом произошла во время мотоциклетного ралли в честь Дня памяти в Ред-Ривер. Согласно веб-сайту мероприятия, ежегодное ралли собирает десятки тысяч человек на главной улице города в выходные, посвященные Дню памяти.

По данным полиции штата, другие люди, получившие травмы, были доставлены в больницу Святого Креста в Таосе и Университет здравоохранения Нью-Мексико в Альбукерке, примерно в 170 милях к северу.

Власти издали приказ о комендантском часе, который будет действовать до 4 часов утра 28 мая. Всем алкогольным заведениям запрещено продавать алкоголь.

Дополнение

В результате нападения вооруженных людей на село на юге Чада, вблизи границы с Центральноафриканской Республикой, погибло 17 человек.