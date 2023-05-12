Вооруженное нападение на село в Чаде - погибли 16 человек и младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В результате нападения вооруженных людей на село на юге Чада, вблизи границы с Центральноафриканской Республикой, погибло 17 человек. Об этом сообщила прокуратура страны, пишет AFP, передает УНН.
Детали
Массовое убийство произошло рано утром в понедельник, когда вооруженные преступники напали на деревню Дон в восточной провинции Логон. Деревня граничит с ЦАР и находится примерно в 500 километрах к югу от столицы Чада Нджамены, заявил прокурор Нерамбае Ндубамиан в заявлении.
Как он отметил, нападавшие, имея огнестрельное оружие и ножи, приехали на мотоциклах, лошадях и убили более десятка крестьян, подожгли хижины, забрали волов и оставили на своем пути многих раненых.
Всего погибло 17 человек, в том числе младенец, остальных раненых доставили в больницу.
Дополнительно
Прокуратура объявила, что начала расследование по нескольким пунктам, включая убийство, поджог и кражу с отягчающими обстоятельствами, и призвала явиться свидетелей.
Жители деревни в основном принадлежат к общине кабба, этнической группе, проживающей в Чаде и соседней ЦАР, в основном христиане и фермеры.
Глава общины в Нджамене осудил нападение, заявив, что трусливые, варварские и подлые действия были совершены под некомпетентным и соучастливым взглядом административных и военных властей, и призвал местные власти уйти в отставку.
Справочно
Напряженность между полукочевыми арабскими скотоводами и фермерами часто возникает в центральном и южном Чаде, где многие жители имеют огнестрельное оружие.
Фермеры обвиняют скотоводов в том, что они грабят их земли вместе со своими животными.
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