Збройний напад на село у Чаді - загинуло 16 осіб та немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У результаті нападу озброєних людей на село на півдні Чаду, поблизу кордону з Центральноафриканською Республікою, загинуло 17 людей. Про це повідомила прокуратура країни, пише AFP, передає УНН.
Деталі
Масове вбивство сталося рано вранці понеділка, коли озброєні злочинці напали на село Дон у східній провінції Логон. Село межує з ЦАР і знаходиться приблизно за 500 кілометрів на південь від столиці Чаду Нджамени, заявив прокурор Нерамбає Ндубаміан у заяві.
Як він зазначив, нападники, маючи вогнепальну зброю та ножі, приїхали на мотоциклах, конях і вбили понад десяток селян, підпалили хатини, забрали волів і залишили на своєму шляху багатьох поранених.
Загалом загинуло 17 людей, у тому числі немовля, інших поранених доставили до лікарні.
Додатково
Прокуратура оголосила, що почала розслідування за кількома пунктами, включаючи вбивство, підпал і крадіжку з обтяжувальними обставинами, і закликала з'явитися свідків.
Мешканці села в основному належать до громади кабба, етнічної групи, яка проживає в Чаді та сусідній ЦАР, переважно християни та фермери.
Глава громади в Нджамені засудив напад, заявивши, що боягузливі, варварські та підлі дії були здійснені під некомпетентним і співучасним поглядом адміністративної та військової влади, і закликав місцеву владу піти у відставку.
Довідково
Напруженість між напівкочовими арабськими скотарями та фермерами часто виникає в центральному та південному Чаді, де багато жителів мають вогнепальну зброю.
Фермери звинувачують скотарів у тому, що вони грабують їхні землі разом із своїми тваринами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На заводі Mercedes-Benz у Німеччині внаслідок стрілянини загинуло двоє людей