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На заводі Mercedes-Benz у Німеччині внаслідок стрілянини загинуло двоє людей

На заводі Mercedes-Benz у Німеччині внаслідок стрілянини загинуло двоє людей

Київ • УНН

 • 1307489 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Дві людини загинули у результаті стрілянини на заводі Mercedes-Benz у місті Зіндельфінген, що у Німеччині, повідомляє Reuters, пише УНН.

Цитата 

“Двоє людей загинули внаслідок стрілянини на заводі Mercedes-Benz у місті Зіндельфінген на півдні Німеччини. Підозрюваного затримала поліція” - йдеться у повідомленні. 

Додатково 

У поліції повідомили, що близько 07:45 за місцевим часом надійшов виклик. По прибуттю на місце злочину було виявлено двох жертв 44 років.

Прокуратура Штутгарта зазначила, що 53-річного підозрюваного взяли під варту, але інформація про його мотиви злочину поки що невідома.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Згідно з даними некомерційної організації, цього року в США зафіксовано вже 200 масових стрілянин.

Two people were killed at a shooting at a Mercedes-Benz plant in the southern German city of Sindelfingen. The suspect was arrested by police https://t.co/53P5jWmGuh pic.twitter.com/zTqO6tixYY

— Reuters (@Reuters) May 11, 2023

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