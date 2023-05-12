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На заводе Mercedes-Benz в Германии в результате стрельбы погибли двое людей

Киев • УНН

 • 1307483 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Два человека погибли в результате стрельбы на заводе Mercedes-Benz в городе Зиндельфинген, который находиться Германия, сообщает Reuters в Twitter, пишет УНН.

Цитата 

“Два человека погибли в результате стрельбы на заводе Mercedes-Benz в городе Зиндельфинген на юге Германии. Подозреваемого задержала полиция”, - говорится в сообщении. 

Дополнительно 

В полиции сообщили, что около 07:45 по местному времени поступил вызов. По прибытию на место преступления были обнаружены две жертвы 44 лет.

Прокуратура Штутгарта отметила, что 53-летнего подозреваемого взяли под стражу, но информация о мотивах его преступления пока что необнародована.

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Two people were killed at a shooting at a Mercedes-Benz plant in the southern German city of Sindelfingen. The suspect was arrested by police https://t.co/53P5jWmGuh pic.twitter.com/zTqO6tixYY

— Reuters (@Reuters) May 11, 2023

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