На заводе Mercedes-Benz в Германии в результате стрельбы погибли двое людей

“Два человека погибли в результате стрельбы на заводе Mercedes-Benz в городе Зиндельфинген на юге Германии. Подозреваемого задержала полиция”, - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что около 07:45 по местному времени поступил вызов. По прибытию на место преступления были обнаружены две жертвы 44 лет.

Прокуратура Штутгарта отметила, что 53-летнего подозреваемого взяли под стражу, но информация о мотивах его преступления пока что необнародована.

